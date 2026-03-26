Иммунолог Бережанский дал восемь советов при сезонной аллергии

Врач-иммунолог Павел Бережанский перечислил меры, которые помогают снизить проявления сезонной аллергии и уменьшить контакт с пыльцой, сообщает kp.ru .

Главный принцип — максимально сократить контакт с аллергеном. Чем реже человек сталкивается с пыльцой, тем легче протекают симптомы, отметил специалист.

«Окна в квартире держите закрытыми. Если открываете, значит два раза в день обязательна влажная уборка. Если у вас есть сильные проявления аллергии, на улицу выходите в защитных очках (лучше широких, изогнутых, плотно прилегающих к лицу) и маске», — уточнил специалист.

Для защиты слизистой носа врач рекомендовал барьерные спреи, создающие невидимую пленку до восьми часов. Для прогулок лучше выбирать дождливую или влажную погоду, а утро, вечер и ветреные дни избегать из‑за высокой концентрации пыльцы.

Возвращаясь домой, необходимо снимать верхнюю одежду в коридоре. Собаку после прогулки следует мыть полностью, чтобы не заносить аллергены в помещение.

Особое внимание Бережанский уделил гигиене. После улицы важно умыться, вымыть руки и смыть пыльцу с волос или принять душ. Иначе пыльца останется на подушке и может усилить симптомы ночью.

Также врач посоветовал использовать индивидуально подобранные назальные фильтры и пить больше воды: она помогает удалить аллергены из ротоглотки. Лекарства следует принимать только по назначению врача.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.