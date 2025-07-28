Иммунитет может сохраняться пожизненно: ревакцинация от гепатитов нужна не всем

После курса вакцинации от гепатита B иммунитет может сохраняться пожизненно, но людям из групп риска следует периодически проверять уровень антител, сообщила РИАМО врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

«Вакцины от гепатитов A и B работают по-разному. Прививка от гепатита A содержит инактивированный („убитый“) вирус, который не может вызвать болезнь, но стимулирует иммунный ответ. После полного курса (обычно две дозы) защита сохраняется в течение 10-20 лет. После этого нужна ревакцинация. Ее рекомендуют путешественникам, работникам пищевой промышленности и людям с хроническими заболеваниями печени», — сказала Кашух.

Она добавила, что вакцина от гепатита B создана с помощью генной инженерии: в ней нет целого вируса, только искусственно синтезированный белок его оболочки. После трех доз (по схеме 0-1-6 месяцев) иммунитет у 95% людей сохраняется десятилетиями, часто пожизненно.

«Взрослым ревакцинация не требуется, если после первичного курса уровень антител в крови остается в норме. Однако людям из групп риска (медикам, пациентам на гемодиализе, людям с иммунодефицитами) стоит проверять антитела к гепатиту B раз в 5-10 лет. Если анализы покажут, что защитных антител стало слишком мало, врач может порекомендовать сделать дополнительную прививку», — пояснила врач.

Доктор отметила, что прививку делают через определенное время после основного курса вакцинации, чтобы снова разбудить иммунитет и усилить защиту организма.

28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом. Эта дата была выбрана в честь дня рождения доктора Баруха Бламберга, который открыл вирус гепатита В, разработал диагностический тест и вакцину против этого вируса. Гепатит –воспаление печени, оно может быть вызвано инфекционными и неинфекционными факторами, в том числе алкоголем. Но наиболее частой причиной возникновения гепатита являются вирусы.