ИИ для здоровья желудка: как нейросети помогают составлять меню

Врачи из Новосибирска заявили, что искусственный интеллект может помочь, например, составить лечебное меню для больного желудка, но использовать нейросети стоит с осторожностью и только под руководством специалиста, сообщает Om1 Новосибирск.

«Да, к нам приходят пациенты после того, как ИИ напугает их диагнозом или неправильно назначит лечение, такое было не раз и не два. Люди придумывали себе диагнозы, сами себе назначали лечение. Ничем хорошим это, конечно же, не закончилось. Один пациент себе так очень сильно желудок испортил», — рассказала врач-терапевт поликлиники № 20.

Несмотря на потенциальные опасности, врачи обозначили пределы, в рамках которых искусственный интеллект может принести пользу. После консультации с врачом и получения диетических рекомендаций, нейросеть превращается в полезный инструмент для организации питания.

Самое большее, что пациент может использовать в нейросетях — это обратиться к ИИ с просьбой разработать меню, соответствующее диетическому плану, предписанному врачом. Разработать примерный распорядок питания на каждый день, получить помощь с рецептами.

Например, если врач назначил пациенту диету № 5 по Певзнеру, пациент может обратиться к нейросети и ввести запрос: «Пожалуйста, создай для меня меню на неделю или на день, предоставь рецепты, соответствующие диете № 5 по Певзнеру, учитывая мои индивидуальные особенности: рост, вес и прочее, с расчетом калорий, белков, жиров». Это единственная полезная функция ИИ, но важно, чтобы меню соответствовало рекомендациям врача, заключила доктор.

