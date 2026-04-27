ИИ-ассистент помог поставить 175 тыс диагнозов в Подмосковье

Диагностический ассистент AIDA с февраля 2026 года работает в пилотном режиме в поликлиниках Московской области и помог врачам поставить более 175 тыс. диагнозов. Сервис на основе искусственного интеллекта анализирует данные электронной медкарты и предлагает одно из 95 социально значимых заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Ассистент AIDA внедрен для поддержки врачей первичного звена. Сервис обрабатывает жалобы пациента, анамнез и результаты исследований, после чего формирует предположение о возможном диагнозе. При этом окончательное решение всегда принимает медицинский специалист.

«Мы продолжаем внедрять искусственный интеллект в сферу здравоохранения региона. Ассистент AIDA анализирует жалобы пациента, его анамнез, результаты диагностики и формирует предположение о наличии одного из 95 социально значимых диагнозов. Важно понимать, что ИИ-сервис не заменяет врача, а помогает ему в работе и служит „вторым мнением“. Итоговое решение всегда остается за медицинским специалистом. С момента запуска сервис помог поставить более 175 тыс. диагнозов пациентам в Подмосковье», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Когда врач устанавливает заключительный диагноз, система параллельно анализирует данные электронной медицинской карты и формирует собственный вывод. Если мнение совпадает, сервис подтверждает решение специалиста. В случае расхождения система предлагает альтернативный вариант, однако окончательный диагноз устанавливает врач.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что за последние годы Подмосковье существенно внедрило «цифру» в различные отрасли — здравоохранение (запись к врачу, телемедицина, планшеты для работы бригад скорой помощи), общественный транспорт (безналичная оплата, возможность видеть, когда придет автобус), образование (запись в школу или детский сад, школьный дневник). Все эти функции очень удобны людям.

«Обратная связь от жителей, которая стоит во главе угла, позволяет сегодня в Московской области видеть актуальную карту, актуальное меню проблем каждого населенного пункта. Это позволяет власти оперативно реагировать», — сказал Воробьев.