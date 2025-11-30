Игнорировать опасно: врач назвал главные причины частых носовых кровотечений

Частые носовые кровотечения могут указывать как на проблемы в полости носа, так и на системные нарушения в организме. Игнорировать такие симптомы опасно, сообщил РИАМО врач-отоларинголог «СМ-Клиника» Александр Леткин.

По словам специалиста, причин для носовых кровотечений существует много, их условно делят на местные (связанные с полостью носа) и общие.

«Чаще всего носовые кровотечения у взрослых возникают при повышении артериального давления (артериальной гипертензии): сосуды, на которые воздействует повышенное давление, лопаются, из-за чего и возникает кровотечение. К частым причинам кровотечений из носа также относятся наличие кровоточащего сосуда перегородки носа и хронический ринит (субатрофический)», — пояснил Леткин.

Отдельно врач рассказал о причинах, характерных для детей. В частности, это поверхностно расположенные сосуды на перегородке носа, чаще в зоне Киссельбаха, где встречаются ветки четырех артерий. Также носовые кровотечения у детей встречаются при сухих ринитах (когда слизистая пересушена, много корочек) и повышении внутричерепного давления.

«Если носовое кровотечение однократное, связано с сухостью воздуха, повышением давления, переутомлением, травмой носа (небольшой), то остановить его чаще всего можно при помощи ватного тампона с 3% перекисью водорода, прикладывания холода на переносицу и покоя», — отметил Леткин.

Однако если кровотечения имеют рецидивирующий характер, долго не останавливаются самостоятельно, то следует обязательно обратиться к врачу-оториноларингологу. Ведь причины могут быть более серьезными: патологии свертывающей системы (коагулопатии); опухоли носа и носоглотки; заболевания крови; заболевания сосудов и др.

