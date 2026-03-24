«Хватит и этого»: скандал разгорелся в больнице Саратова из-за туалетной бумаги

Одна из жительниц Саратова вынужденно обратилась за помощью в местную больницу. Дочери женщины стало плохо в школе, а в медучреждении ребенок захотел в туалет, в котором не оказалось бумаги. Одна из сотрудниц отказала женщине в выдаче предмета личной гигиены.

Женщина опубликовала в соцсетях видео, на котором показала состояние туалета в больнице. Сидение унитаза оказалось испачканным, посадить на него просто так свою дочь горожанка не решилась, поэтому обратилась за помощью к персоналу — попросила бумагу, чтобы ею застелить сидение. На эту просьбу сотрудница отреагировала и дала небольшой кусок бумаги. Когда мать юной пациентки пришла снова с той же просьбой, но уже для личной гигиены, то получила отказ.

«Я попросила кусочек бумаги, чтобы ребенку дать попку вытереть. Представляете? Мы увидели ваш туалет и попросили кусочек бумаги, чтобы вытереть попку ребенку. Вот, пожалуйста», — рассказала мать.

В это же время сотрудница больницы возмущалась и утверждала, что и так дала большой кусок бумаги, которого, по ее мнению, должно было хватить для решения всех гигиенических задач.

В комментариях под роликом пользователи разделились на два лагеря: одни поддерживали мать и желали здоровья школьнице, а другие оказались на стороне больницы и посоветовали женщине носить с собой салфетки на экстренный случай.

