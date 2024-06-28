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Врач-диетолог Маргарита Королева заявила, что существует только один способ похудеть правильно. По ее словам, худеющему нужно не только добиваться дефицита калорий, но и выполнять физические нагрузки, сообщает Общественная Служба Новостей .

При таком методе вес начнет уходить достаточно медленно, и серьезный результат наступит лишь по прошествии некоторого времени, предупредила врач. Тем не менее, по словам Королевой, это самый безопасный метод избавления от лишнего веса.

«Без вреда для организма невозможно добиться потери более, чем 700-1000 грамм жира в неделю», — предостерегла эксперт.

В борьбе с жировыми отложениями ключевую роль играет именно физическая активность, подчеркнула диетолог.

Врач также посоветовала не доверять методам похудения и диетам, обещающим моментальный или быстрый результат.