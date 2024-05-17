Хронические заболевания выявили у четверти обследованных пациентов Ступина

С начала года сотрудники мобильного центра здоровья Ступинской клинической больницы приняли более 550 человек из отдаленных населенных пунктов округа, у 133 пациентов выявлены хронические патологии. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Ступинцев, у которых мы впервые выявляем хронические патологии, направляем к профильным специалистам — на консультативном приеме смогут дать более точный диагноз и при необходимости — поставить на диспансерный учет. Таких пациентов — 54. Напомню, хронические пациенты, которые состоят на учете у узких специалистов, имеют возможность самостоятельно записаться на прием без направления от врача — терапевта по телефону 122 или через портал Госуслуг», — сказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики ступинской больницы Галина Кузовова.

Мобильный центр здоровья посетит 20 мая Леонтьево, 23 мая — Аксиньино.

Прием пациентов осуществляется по предварительной записи от врача терапевта с 9:00 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.