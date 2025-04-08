Хотели бы больше: названы регионы РФ с самыми высокими зарплатами врачей

Исследование: самые высокие зарплаты у врачей по РФ зафиксированы в ЯНАО

По данным на начало апреля, средняя зарплата врача в России за год подросла на 18 тыс. рублей и составляет 98 тыс. рублей.

Больше всего медикам готовы платить в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) — здесь они могут получать более 158 тыс. рублей в месяц, но хотели бы больше в среднем на 20 тыс., отмечается в исследовании.

На втором месте по величине вознаграждения медицинских работников Сахалинская область (156 тыс. рублей), на третьем — Москва с зарплатами почти 150 тыс. рублей.

Также среди регионов-лидеров Магаданская область (130 тыс. рублей), на 120 тыс. могут рассчитывать врачи на Камчатке, в Тыве, Якутии, также в лидерах Амурская и Московская область.

В Ленобласти и Санкт-Петербурге зарплаты медиков чуть ниже — порядка 100 тыс. рублей (15-е и 19-е места).