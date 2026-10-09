Холодовая крапивница вызывает волдыри и зуд при охлаждении кожи

Волдыри после контакта с холодом могут указывать на холодовую крапивницу. Она способна проявиться даже у тех, кто раньше спокойно переносил мороз, сообщает Крымское информационное агентство .

Дерматовенеролог, кандидат медицинских наук Анна Борисенко пояснила: охлаждение активирует тучные клетки, которые выделяют гистамин. Это вызывает волдыри и зуд, а холодная еда или напитки могут спровоцировать отек губ.

«Пациентка была уверена, что у нее аллергия на шерсть или синтетику. Перепробовала все ткани, но волдыри появлялись одинаково от любой. Дело было не в шарфе, а в холодном воздухе под ним. Предрасположенность к холодовой крапивнице могла существовать и раньше, но не было подходящих условий для ее проявления. Первым провоцирующим фактором может стать сильное похолодание или ледяной ветер», — рассказала Борисенко.

При необычных волдырях нужно обратиться к врачу: он подтвердит диагноз и подберет лечение. Иногда для диагностики используют холодовую пробу с кубиком льда. Резкого охлаждения стоит избегать: погружение в холодную воду без подготовки может вызвать обширную реакцию, головокружение и потерю сознания.

Борисенко подчеркнула: затрудненное дыхание, отек языка или горла, резкая слабость либо предобморочное состояние после контакта с холодом требуют экстренной медицинской помощи.

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