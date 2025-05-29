Ход капремонта Жуковской клинической больницы осмотрел врип главы Андроник Пак

Вместе с главным врачом Жуковской областной клинической больницы Лилией Бусыгиной врип главы округа Андроник Пак осмотрел городскую поликлинику, которая открылась в прошлом году после капитального ремонта. Временно исполняющий полномочия главы Жуковского пообщался с жителями и сотрудниками, а также ознакомился с работой электронной регистратуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Кроме того, Андроник Пак осмотрел главный корпус больницы, в том числе и отделения, где на данный момент проходит ремонт — реанимационное отделение (2 этаж), оперблок и гнойная хирургия (3 этаж), хирургия и малая операционная (4 этаж). Отметим, что ремонт проводится поэтапно и рассчитан до 2027 года.

На данный момент Жуковская областная клиническая больница включает:

22 стационарных профильных отделения;

4 региональных центра: сосудистый, урологический, центр спасения конечностей и травматологический.

Больница оборудована 606 койками круглосуточного стационара и 128 койками дневного стационара.

Количество прикрепленного населения — 111 543 человек.

Количество сотрудников — 1362 человека.

1 ноября 2024 года Жуковская областная клиническая больница получила сертификат «Национального института качества» Росздравнадзора.

В этом году начат ремонт детской поликлиники, детского стационара и КДЦ на ул. Дзержинского. Планируемый срок окончания работ — 2027 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.