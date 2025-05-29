Ход капремонта Жуковской клинической больницы осмотрел врип главы Андроник Пак
Фото - © Пресс-служба г.о. Жуковский
Вместе с главным врачом Жуковской областной клинической больницы Лилией Бусыгиной врип главы округа Андроник Пак осмотрел городскую поликлинику, которая открылась в прошлом году после капитального ремонта. Временно исполняющий полномочия главы Жуковского пообщался с жителями и сотрудниками, а также ознакомился с работой электронной регистратуры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Кроме того, Андроник Пак осмотрел главный корпус больницы, в том числе и отделения, где на данный момент проходит ремонт — реанимационное отделение (2 этаж), оперблок и гнойная хирургия (3 этаж), хирургия и малая операционная (4 этаж). Отметим, что ремонт проводится поэтапно и рассчитан до 2027 года.
На данный момент Жуковская областная клиническая больница включает:
- 22 стационарных профильных отделения;
- 4 региональных центра: сосудистый, урологический, центр спасения конечностей и травматологический.
Больница оборудована 606 койками круглосуточного стационара и 128 койками дневного стационара.
Количество прикрепленного населения — 111 543 человек.
Количество сотрудников — 1362 человека.
1 ноября 2024 года Жуковская областная клиническая больница получила сертификат «Национального института качества» Росздравнадзора.
В этом году начат ремонт детской поликлиники, детского стационара и КДЦ на ул. Дзержинского. Планируемый срок окончания работ — 2027 год.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.
«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.