Хирургический корпус окружной больницы Подмосковья начнут ремонтировать в 2025 г

В 2025 году в городском округе Лыткарино запланирован старт капитального ремонта хирургического корпуса больницы. Его полностью переоборудуют и наполнят современным оборудованием. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Там заменят коммуникации, инженерные сети, обустроят палаты с душами и туалетными комнатами для комфортного пребывания горожан. Также сделают новые операционные и закупим современное оборудование.

Все отделения хирургического корпуса — урология, хирургия, гинекология, травматология и операционно-реанимационный блок — переедут в терапевтический. Приемное отделение также будет перемещено в главный корпус и займет левое крыло первого этажа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.