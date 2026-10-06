Хирурги в Пушкино восстановили смыкание век пациентке после блефаропластики

Женщина поступила в отделение челюстно-лицевой хирургии Пушкинской клинической больницы имени профессора В. Н. Розанова с осложнением после блефаропластики — операции по коррекции век. Ее веки перестали полностью смыкаться. Это вызывало дискомфорт и угрожало зрению.

«Когда веко не закрывается, роговица остается беззащитной перед внешней средой. Слезная пленка быстро испаряется, роговица пересыхает, на ней могут образовываться эрозии и язвы. Если своевременно не восстановить функцию века, существует риск необратимого снижения зрения вплоть до его потери», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Владимир Сергеевич Савин.

Врачи приняли решение провести операцию. Во время вмешательства они восстановили анатомическое строение века и его способность полноценно смыкаться, обеспечив защиту глазного яблока.

Операция прошла штатно. Уже в первые сутки после снятия повязки пациентка могла полностью закрывать глаза, боль и ощущение рези значительно уменьшились. Женщина остается под наблюдением специалистов. Ей назначили дальнейшее лечение и контроль состояния глаз. Врачи отмечают положительную динамику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.