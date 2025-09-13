Хирурги спасли участника операции «Труба» от расслоения аорты в Новосибирске

В новосибирском Центре имени Мешалкина хирурги успешно прооперировали 43-летнего бойца СВО, который получил тяжелое ранение во время проведения операции «Труба» в Курской области. Квалифицированные медики спасли Дмитрия из Сочи от расслоения аорты, сообщает Om1 Новосибирск .

43-летний боец СВО получил минно-взрывную травму, которая серьезно повредила левую часть его тела и задела крупные сосуды. Во время многомесячного лечения и реабилитации медики обнаружили новую смертельно опасную угрозу жизни пациента — острое расслоение аорты — и приняли решение провести сложную операцию.

«Наш пациент, даже не уйдя на передовую, в мирной жизни мог внезапно погибнуть от разрыва аорты, поскольку была к этому генетическая склонность. Благодаря тому, что он вовремя попал на лечение в госпиталь города Улан-Удэ и своевременным многочисленным обследованиям патологию вовремя выявили. Так что ранение, хотя, с одной стороны, и нанесло огромный ущерб здоровью, с другой, возможно, позволило предотвратить гибель», — рассказал заведующий кардиохирургическим отделением № 2 Центра Мешалкина Максим Ляшенко.

Квалифицированные хирурги под руководством Ляшенко провели сложную операцию по в том числе протезированию восходящего отдела, всей дуги и нисходящего отдела аорты. Операция прошла успешно, спустя 19 дней медики отпустили пациента домой. Теперь мужчина может полностью сосредоточиться на восстановлении после боевых ранений и не бояться внезапной смерти от разрыва аорты.

Во время операции «Труба» российские штурмовые бригады преодолели под землей 16 километров в темном коллекторе, высота которого составляла всего 1,4 метра. В этом пространстве была острая нехватка воздуха и воды.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.