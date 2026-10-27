Хирурги Щелковской больницы спасли пациентку с осложнением желчекаменной болезни

Пожилая женщина обратилась в приемное отделение подразделения «Центральный» Щелковской больницы с острой болью в животе. Врачи обнаружили желчный камень размером 3 см, который длительное время перекрывал шейку желчного пузыря. Давление камня привело к разрушению стенки органа и образованию свища — патологического канала между желчным пузырем и двенадцатиперстной кишкой. Пациентку направили на операцию.

«Синдром Мириззи — довольно редкое заболевание желчевыводящих протоков, которое диагностируется у 0,5% больных с различными формами желчнокаменной болезни. Перфорация стенки протока грозит воспалением брюшины из-за попадания желчи в брюшную полость. Если вовремя не устранить причину, высок риск развития сепсиса и, как следствие, летального исхода. Мы извлекли камень и ушили свищ малоинвазивным методом — без больших разрезов», — рассказал хирург Андрей Скорпнев.

Операция длилась три часа и прошла успешно. Сейчас пациентка идет на поправку и в скором времени вернется к привычной жизни.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.