Хирурги Щелкова сохранили яичник пациентке при редкой беременности

Хирурги Щелковского перинатального центра во время экстренной операции остановили кровотечение у пациентки с редкой формой внематочной беременности и сохранили ей яичник, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Женщину доставили в Щелковский перинатальный центр на скорой помощи с тянущими болями внизу живота. Домашний тест на беременность был положительным. УЗИ первоначально показало левостороннюю трубную беременность, лабораторный анализ ХГЧ подтвердил беременность.

В операционной врачи установили точный диагноз: левосторонняя яичниковая беременность с разрывом сосудов. При такой форме внематочной беременности оплодотворенная яйцеклетка развивается в ткани яичника или на его поверхности. Из-за обильного кровоснабжения яичника разрыв сосудов может вызвать массивное внутрибрюшное кровотечение.

«Такая патология встречается крайне редко: на ее долю приходится примерно 0,2% от общего числа всех беременностей. Несмотря на сложность ситуации, команда специалистов действовала молниеносно и ювелирно. Во время операции, которая длилась всего 35 минут, хирургам удалось остановить внутрибрюшное кровотечение, сохранить яичник и — что особенно важно — репродуктивное здоровье пациентки», — рассказала заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи Наталья Жаркова.

После операции женщина чувствовала себя хорошо. Ее выписали для амбулаторного наблюдения.

В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.