Хирурги Подольска сохранили 16-летней пациентке репродуктивную функцию
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Хирурги Подольского родильного дома провели экстренную лапароскопическую операцию 16-летней пациентке с перекрутом придатков матки и сохранили репродуктивную функцию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подольский родильный дом поступила 16-летняя пациентка, которой требовалось немедленное хирургическое вмешательство из-за перекрута придатков матки. У девушки с рождения диагностирована аномалия развития внутренних половых органов, ранее ей дважды проводили операции по поводу аналогичной патологии.
Перекрут придатков нарушает кровоснабжение яичника и маточной трубы. Без своевременной помощи ткани могут некротизироваться, что приводит к потере органа.
«Случай был действительно непростым. Мы столкнулись с удвоением кисты яичника на фоне врожденной аномалии развития. Из-за предыдущих операций и перекрута ткань находилась в состоянии критической ишемии. Мы выполнили деторсию придатков матки, удалили кисту и провели овариопиксею — фиксацию яичника к связочному аппарату, чтобы предотвратить повторные перекруты. Главное — нам удалось сохранить репродуктивную функцию пациентки», — рассказал заведующий 2-м гинекологическим отделением Павел Кравец.
Операцию выполнили лапароскопическим методом, что позволило снизить травматичность вмешательства и ускорить восстановление. Пациентка чувствует себя удовлетворительно, ее выписали домой под наблюдение врачей по месту жительства.
В Московской области 80-90 тыс. детей рождаются каждый год, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
Для Подмосковья, по словам губернатора, было крайне важно не только построить перинатальные центры третьего уровня, но и увидеть результативность, снижение смертности, а также оказание первой помощи при рождении.