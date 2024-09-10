Хирурги Подмосковья восстановили практически оторванную руку у мотоциклиста

В Истринскую больницу поступил 29-летний мужчина с частичной ампутацией руки. Травма произошла в результате столкновения его мотоцикла с автомобилем. При поступлении в стационар рука держалась только на мягких тканях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Изначально были риски потери руки, но нам удалось ее спасти. Мы провели хирургическую обработку, зафиксировали конечность в правильном положении. Затем выполнили остеосинтез аппаратом Илизарова», — рассказал заведующий травматологическим отделением Роберт Миллер.

Пациент провел в отделении полтора месяца. Сейчас он выписан, находится под наблюдением травматолога, проходит реабилитацию у невролога, занимается лечебной физкультурой для восстановления функций травмированной руки.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.