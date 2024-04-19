Хирурги Подмосковья повышают свои профессиональные компетенции в стенах МОНИИАГ

В составе малых групп, позволяющих обеспечить полное погружение в процесс, в течение нескольких дней они имеют возможность прослушать лекции от ведущих специалистов, ассистировать на операциях и совершенствовать свои навыки на тренажерах. Среди тем обучения — диагностика и лечение урогинекологических заболеваний, современные стандарты лапароскопического и робот-ассистированного лечения различных заболеваний женской половой сферы и другие.

«Углубленную отработку навыков выполнения хирургических манипуляций могут получить не только молодые врачи, но и опытные специалисты, выполняющие операции повышенной сложности. Среди наших курсантов такие профессионалы своего дела как заведующий хирургическим отделением Воскресенской ГКБ Владислав Бурлаков и заведующая гинекологическим отделением Люберецкого родильного дома Тамара Добровольская. Надеемся, что новые знания, которые они приобрели в стенах нашего института, окажут им действенную помощь в ежедневной врачебной практике» — рассказал заведующий отделением оперативной гинекологии Александр Попов.

В стенах МОНИИАГ, где каждый год проводится более 2000 гинекологических операций, большинство из которых уникальны по своей технической и клинической сложности, с начала 2023 года прошли повышение квалификации более 200 врачей из различных регионов Российской Федерации, из них более 40 — сотрудники лечебных учреждений Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.