Хирурги Петербурга заменили аортальный клапан через разрез в 5 см

Кардиохирурги НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе заменили пациенту аортальный клапан через пятисантиметровый разрез. Метод позволил сократить травматичность вмешательства, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

Операцию выполнили в НИИ скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Вместо стандартного 15-сантиметрового рассечения грудины врачи применили верхнюю мини-J-стернотомию — доступ через разрез длиной 5 сантиметров.

Заведующий кардиохирургическим отделением, кандидат медицинских наук Демис Граматиков провел вмешательство пациенту с тяжелым аортальным стенозом. Таблетки при таком диагнозе неэффективны, а без срочной операции пациент рисковал внезапно умереть. Порок развивается годами и нередко обнаруживается случайно во время эхокардиографии.

Хирурги работали через мини-разрез без видеокамер и мониторов. Во время операции они остановили сердце и подключили аппарат искусственного кровообращения. В бригаду вошли Мааза Маазов, Тамара Аушева, Сергей Фалевко, Полина Фалевко, Полина Айбулатова и Валерия Голованова. Малый разрез помогает пациентам быстрее восстановиться и избежать больших шрамов.

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