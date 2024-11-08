Хирурги онкодиспансера Подмосковья удалили женщине опухоль кисти размером с шайбу

В Московский областной онкологический диспансер обратилась 83-летняя женщина с гигантской опухолью мягких тканей кисти левой руки. Появление новообразования она заметила два года назад, но к врачу не обращалась. И только после того, как опухоль захватила практически всю кисть и стала мешать в повседневной жизни, пациентка обратилась за помощью. Проведенное обследование выявило у женщины саркому. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Опухоль занимала всю область второго и третьего пальцев. Они были поглощены ею, поэтому спасти их было невозможно. В ходе хирургического вмешательства удалили два пальца вместе с опухолью, чтобы предотвратить метастазирование. Благодаря использованию новейшего оборудования и современных стандартов лечения, нам удалось сохранить двигательную функцию кисти. Операция прошла успешно, а послеоперационный период — без осложнений. Если бы пациентка не обратилась за помощью, то могла бы погибнуть», — рассказал врач-онколог отделения № 6 Олег Гузюк.

Женщину уже выписали домой под амбулаторное наблюдение онколога по месту жительства. Она вернулась к привычной жизни.

Специалисты напоминают, что своевременное обращение к врачу позволяет вовремя обнаружить заболевание, начать лечение и предотвратить осложнения и трагические последствия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников. Глава региона отметил, что в ближайшее время запускается ряд модернизированных объектов здравоохранения, часть из них уже запущена.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.