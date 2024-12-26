Хирурги онкодиспансера Подмосковья спасли 3-месячную девочку с опухолью почки
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При плановом УЗИ по месту жительства у 3-месячной девочки было выявлено объемное образование правой почки, размером 4 на 3 см. При проведении дополнительных обследований в Московском областном онкологическом диспансере был установлен диагноз: нефробластома правой почки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.
«Ребенку был проведен курс предоперационной химиотерапии, благодаря которому образование уменьшилось в размерах, что позволило удалить опухоль из правой почки. После проведения еще курса химиотерапии, в последующем наблюдении, оставшаяся часть правой почки нормально функционирует, и ребенок развивается в соответствии с возрастом», — рассказал врач-онколог онкологического (детского) отделения № 7 областного онкодиспансера Владимир Стрыков.
Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что необходимо проходить профилактические осмотры и диспансеризацию для предупреждения и своевременного выявления различных патологий.
Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.
«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.