Хирурги онкодиспансера Подмосковья спасли 3-месячную девочку с опухолью почки

сегодня в 19:03

При плановом УЗИ по месту жительства у 3-месячной девочки было выявлено объемное образование правой почки, размером 4 на 3 см. При проведении дополнительных обследований в Московском областном онкологическом диспансере был установлен диагноз: нефробластома правой почки. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Ребенку был проведен курс предоперационной химиотерапии, благодаря которому образование уменьшилось в размерах, что позволило удалить опухоль из правой почки. После проведения еще курса химиотерапии, в последующем наблюдении, оставшаяся часть правой почки нормально функционирует, и ребенок развивается в соответствии с возрастом», — рассказал врач-онколог онкологического (детского) отделения № 7 областного онкодиспансера Владимир Стрыков.

Специалисты Московского областного онкологического диспансера напоминают, что необходимо проходить профилактические осмотры и диспансеризацию для предупреждения и своевременного выявления различных патологий.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.