Хирурги МОЦОМД помогли спортсмену, который не мог дышать из-за спортнагрузок

Юноша 17 лет обратился в приемный покой детской больницы Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) в связи с болями в левой половине грудной клетки. По исследованию КТ у ребенка были выявлены буллы (полости, заполненные воздухом) в области левого легкого. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

С учетом клинической картины и данных инструментальных исследований был установлен диагноз: спонтанный пневмоторакс слева, буллезная эмфизема левого легкого. Пациенту сразу же была выполнена операция — видеоторакоскопическая резекция булл верхней доли левого легкого — хирургическая процедура, при которой врачи удаляют расширенные воздушные пространства в легких. Она проводится при развитии осложнений и нарастании признаков дыхательной недостаточности.

Спонтанный пневмоторакс у подростков является относительно распространенным явлением. Наличие булл в легких является фактором риска развития спонтанного пневмоторакса, поскольку эти тонкостенные воздушные полости могут спонтанно разрываться, приводя к выходу воздуха в плевральную полость.

«Видеоторакоскопическая хирургия является минимально инвазивным методом лечения спонтанного пневмоторакса и демонстрирует хорошие результаты с точки зрения сокращения времени пребывания пациентов в нашем стационаре, уменьшения болевого синдрома и снижения риска рецидивов по сравнению с другими видами хирургического вмешательства. Резекция булл является важным этапом хирургического лечения, поскольку она направленным на устранение источника утечки воздуха и предотвращение рецидивов данного заболевания», — подчеркнул заведующий детским хирургическим отделением, кандидат медицинских наук Владимир Трунов.

В послеоперационном периоде юный пациент получал антибактериальную терапию. Дренаж плевральной полости был удален на третьи сутки после операции, после чего состояние пациента стабилизировалось, и юноша был выписан из стационара в удовлетворительном состоянии с рекомендациями по ограничению физических нагрузок в течение месяца. Этот клинический случай демонстрирует важность своевременной диагностики и хирургического лечения данного заболевания у подростков для предотвращения осложнений и улучшения качества жизни пациента.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.