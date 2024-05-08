Хирурги МОНИКИ 12 часов восстанавливали челюсть пациентке по 3D-модели

В отделение челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского поступила 28-летняя пациентка. Девушка страдала ревматоидным артритом — хроническим воспалительным заболеванием, которое поражает суставы и внутренние органы. Из-за болезни у пациентки развились проблемы с прикусом, был поражен височно-нижнечелюстной сустав, отсутствовал суставной отросток, девушка не могла нормально питаться. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

При росте чуть более 160 см она весила около 40 килограммов. Кроме того, болезнь доставляла эстетический дискомфорт — у нижней челюсти не было опоры, и она начала смещаться вверх.

Врачами был разработан двухэтапный план лечения. Сначала проводилось ортодонтическое лечение, которое длилось почти год. Все это время девушка находилась под наблюдением ревматологов. А затем предстояла операция.

«Вначале мы провели операцию виртуально. Пациентке сделали сканирование лица, совместили со снимками компьютерной томографии и получили в специальной программе полный аналог ее лица. Там же мы сопоставили все кости в правильное положение, дополнили структуры, которых не хватало. В итоге у нас была картинка будущего лица. После этого было проведено оперативное вмешательство — верхнюю челюсть мы переместили вперед и зафиксировали в новом положении, нижняя также была поставлена в правильное положение, а взамен отсутствующих суставных отростков были установлены титановые эндопротезы. В результате мы полностью заменили два сустава», — рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии МОНИКИ Григорий Карачунский.

Операция длилась 12 часов и прошла успешно.

В настоящий момент девушка выписана из стационара, правильный прикус восстановлен. Она продолжит наблюдение у ревматологов из-за хронического заболевания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.