Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома освятил часовню на истоке Москвы-реки в Можайском округе, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Событие собрало несколько десятков человек на месте, где берет свое начало Москва-река. Среди гостей мероприятия — официальные лица, общественные деятели, священнослужители, студенты Можайского техникума, лесничие, православные верующие.

Часовня на истоке реки была построена в 2004 году, а в прошлом — отреставрирована. После завершения работ территория преобразилась — облицовка Часовни стала ярче, а вокруг организовано пространство для удобства посетителей.

Великим чином Архиепископ Одинцовский и Красногорский Фома освятил обновленную часовню на истоке реки Москвы и возглавил Божественную литургию. Он отметил значимость мероприятия и то, что теперь каждый год в этот день здесь будут проходить молебны с водосвятием.

Собравшихся поприветствовали глава Можайского округа Денис Мордвинцев, начальник Западной станции водоподготовки акционерного общества «Мосводоканал» Андрей Смирнов и Благочинный Можайских церквей священник Иоанн.

«Здесь можно отдохнуть, поклониться Святому месту, взять в дорогу освященную воду. Особые слова благодарности выражаю Русской Православной Церкви и Можайскому Благочинию, сотрудникам Западной станции водоподготовки акционерного общества „Мосводоканал“ за духовное и техническое сопровождение данного проекта», — отметил Денис Мордвинцев.

В завершении мероприятия Вера Малыгина, ведущий инженер производственно-технического отдела Западной станции водоподготовки АО «Мосводоканал», прочитала авторские поэтические сроки об истоке. Владыка Фома предложил увековечить их на табличке возле Часовни.

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