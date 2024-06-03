Хирурги из Узбекистана будут обучаться на VR-тренажере подмосковной компании

На фестивале в Ташкенте компания из Узбекистана приобрела лицензию на использование хирургического VR-тренажера Survreyline, разработанного резидентом подмосковной ОЭЗ «Дубна», компанией «Икс Ред Групп». Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Тренажер будут использовать для обучения студентов медицинских вузов.

Партнеры познакомились на первом Международном фестивале игр и анимации Game and Animation Expo в Ташкенте. Фестиваль собрал издателей игр, игровые студии, киберспортивные организации и представителей сферы анимации со всего мира для того, чтобы создатели цифрового контента могли продемонстрировать свои последние разработки.

«Мы очень рады, что наконец нашли партнера в Центральной Азии, который будет популяризировать наш продукт в регионе, — отметил генеральный директор ООО „Икс Ред Групп“ Булат Каримов.

На фестивале компания также представляет свою разработку — игру Astral Maze: Escape The Horror и впервые публично презентует свой флагманский проект: командный мобильный шутер от первого лица IronLine, ориентированный на киберспорт и соревновательную сцену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на территории региона реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1 процент из федерального фонда развития промышленности», — отметил Воробьев.