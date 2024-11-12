Хирурги из Подмосковья удалили пациентке 14-литровую опухоль

В Мытищинскую больницу экстренно поступила 45-летняя женщина с сильными болями в брюшной полости и в состоянии истощения. При этом размер ее живота был огромным — как при многоплодной беременности на поздних сроках. Проведенное обследование выявило гигантскую опухоль в брюшной полости, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Новообразование росло в течение двух лет. За медицинской помощью пациентка не обращалась

«В ходе хирургической операции мы удалили из брюшной полости пациентки 14 л воды и опухоль весом около 12 кг. Провели биопсию брюшины, сальника и извлеченной жидкости. Операция продолжалась около часа и прошла успешно. К моменту обращения за медицинской помощью женщина была сильно истощена. Поэтому после хирургического вмешательства назначили ей симптоматическое лечение в течение нескольких дней. Это помогло женщине окрепнуть и восстановиться. Удаленные ткани направлены на гистологическое исследование, результаты которого определят тактику дальнейшего лечения», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 1 Игорь Модин.

В настоящее время женщина выписана на амбулаторное лечение.

Специалисты напоминают о важности своевременного обращения за медицинской помощью. Регулярное прохождение профосмотров и диспансеризации позволяет выявить различные патологии на ранней стадии.

Обратиться к специалисту в Московской области можно несколькими способами: записаться на прием через кол-центр по номеру 122, региональный портал госуслуг и чат-бота Дениса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.