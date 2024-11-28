Хирурги из Подмосковья спасли мальчика с гигантской кистой селезенки

В детский клинический центр им. Л. М. Рошаля поступил 12-летний Максим с редким диагнозом «киста селезенки больших размеров», которую случайно обнаружили при прохождении диспансеризации по месту жительства. Распространенность такого заболевания в мире составляет всего 1%, а причиной возникновения у мальчика стал врожденный фактор, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы провели Максиму развернутое КТ, которое подтвердило диагноз, киста была диаметром 12 см и занимала всю внутреннюю поверхность селезенки. Хирурги выполнили малоинвазивную операцию с использованием электроножа. Из кисты извлекли около 200 мл серозной жидкости, удалили патологические ткани, ушили раны и установили на сутки дренаж. Операция прошла без осложнений, селезенка была сохранена. Через три часа после операции Максим начал самостоятельно ходить, а уже на следующий день сняли дренаж. Мальчика выписали домой и сейчас он чувствует себя хорошо», — сказал заведующий отделением детской хирургии № 2 Никита Степаненко.

Около десяти лет назад такие операции проводились с помощью больших разрезов до 10 см, которые сильно травмировали кожу пациента, а селезенку приходилось полностью удалять. Сейчас же, благодаря малоинвазивной хирургии и появлению электрохирургических инструментов, риск осложнений минимизирован, восстановительный период у пациентов сократился и болевой синдром значительно снизился.

Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения — расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.