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Хирурги из Балашихи спасли женщину с разорвавшейся гнойной капсулой в печени

В филиал № 2 Балашихинской больницы поступила 78-летняя женщина с жалобами на постоянную боль в животе. Врачи диагностировали у нее абсцесс печени с осложнением в виде разлитого гнойного перитонита — воспаление брюшины, приводящее к нарушению функций организма и летальному исходу. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

«В левой доли печени образовалась заполненная гноем капсула. В какой-то момент произошел ее прорыв, и гнойное содержимое оказалось в брюшной полости. Патогенная микрофлора начала распространяться на соседние жизненно важные органы. Во время хирургического вмешательства вскрыли и дренировали абсцесс левой доли печени, выполнили санацию и дренирование брюшной полости», — рассказал заведующий хирургическим отделением № 2 Павел Коваль.

На данный момент пациентка выписана в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

Специалисты также дали ей рекомендации по питанию и восстановлению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.