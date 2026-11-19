Врачи Химкинской клинической больницы провели экстренное удаление мочевого пузыря 61-летнему пациенту с раком и тяжелым кровотечением. Такую операцию в учреждении выполнили впервые за долгие годы, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мужчина с диагностированным раком мочевого пузыря долго не обращался за необходимым оперативным лечением. Болезнь прогрессировала, начались тяжелые кровотечения. При первой госпитализации врачи стабилизировали его состояние, повысили гемоглобин и выписали пациента.

Через несколько недель мужчина вновь поступил по экстренной помощи в критическом состоянии: гемоглобин снизился до 52 г/л. Переливание крови и попытки остановить кровотечение, в том числе эндоскопическими методами, не помогли. Врачи решили удалить мочевой пузырь по жизненным показаниям.

Операцию выполнили профессор урологической кафедры РУДН Зиератшо Абдуллоевич Кадыров и заведующий урологическим отделением больницы Алексей Игнатьев. Лапароскопическое вмешательство заняло около двух с половиной часов и прошло с минимальной кровопотерей. Хирурги сделали четыре прокола по одному сантиметру и разрез не более трех сантиметров.

«Для развития мастерства специалистов больницы и в целом для развития больницы это большой шаг вперед», — отметил Алексей Игнатьев.

По словам Зиератшо Кадырова, пациент остается в отделении и готовится к выписке. Его самочувствие значительно улучшилось, гемоглобин превысил 100 г/л. Далее мужчине предстоят наблюдение у онколога по месту жительства и курс химиотерапии.

При благоприятном исходе онкологического лечения врачи планируют реконструктивное вмешательство — операцию Брикера. По описанию медиков, из фрагмента кишечника сформируют новый мочевой пузырь, что позволит пациенту вернуться к полноценной жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.