Хирург Волков раскрыл секрет правильной реанимации детей и взрослых

При оказании первой помощи человеку, который потерял сознание, как оказалось, нужно учитывать его возраст. По словам сердечно-сосудистого хирурга, к. м. н. из Центра сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева Сергея Волкова, взрослые и дети по-разному теряют сознание, поэтому и оказывать помощь нужно особым образом. Например, детям сначала нужно восстанавливать дыхание, сообщает kp.ru .

«У взрослых внезапная остановка сердца и дыхания происходят одновременно. Человек падает без сознания, и его сердце уже не бьется. Здесь приоритет — немедленно начать непрямой массаж сердца (компрессии грудной клетки). Это запустит кровоток», — отметил хирург.

При этом у маленьких детей все происходит иным образом. При потере сознания дети сначала перестают дышать, но движение крови у них продолжается, поэтому при оказании помощи в первую очередь нужно восстановить дыхание, чтобы не гонять по организму маленького человека бедную кислородом кровь.

Хирург подчеркнул, что знание этих различий может помочь россиянам правильно отреагировать на ситуацию, если рядом с ними кто-то потеряет сознание. При правильно оказанной помощи шанс на восстановление жизненных функций в несколько раз увеличивается.

