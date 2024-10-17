Хирург рассказал, как избежать отека ног во время авиаперелета

Врач-хирург профессиональной сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый рассказал, как избежать отека ног во время авиаперелета. Это распространенная проблема среди пассажиров.

«Особенно полезно ношение компрессионного трикотажа, поскольку изменение давления в салоне и длительное бездействие могут усугубить проблемы с отеками», — отметил эксперт в эфире радио Sputnik.

Правильный выбор обуви также играет важную роль. Обувь должна гарантировать надежную поддержку свода стопы и хорошую амортизацию. Подойдут, например, спортивные кроссовки, которые в сочетании с компрессионными носками для мужчин или чулками для женщин существенно увеличат уровень комфорта, считает Безрукавый.

Врач также порекомендовал людям, подверженным отекам, при покупке билетов выбирать места у прохода. Это сделает более удобной возможность вставать и часто перемещаться в течение полета, не мешая другим пассажирам. Ходьба — наиболее эффективный способ стимулировать циркуляцию крови. Также помогут и легкие упражнения — например, круговые движения лодыжками или подъемы ног к груди.

Кроме того, хирург подчеркнул важность питья. По его словам, нужно употреблять побольше жидкости во время перелета и избегать таких напитков, как кофе и алкоголь, поскольку они могут привести к обезвоживанию организма.