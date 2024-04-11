Хирург рассказал, как долго «продержится» классическая подтяжка лица

Пластический и челюстно-лицевой хирург Амжад Аль-Юсеф рассказал, что классическую подтяжку кожи лица можно поделить на несколько основных частей — операцию на средней, нижней трети лица и все вместе — средней и нижней трети лица. По словам врача, при таких операциях результат сохраняется на 7-12 лет, сообщает «Вечерняя Москва».

Аль-Юсеф отметил, что методика хирургического вмешательства выбирается исходя из типа кожи пациента. По словам хирурга, в этом вопросе учитываются возраст, гормональное состояние и то, насколько опущена кожа человека.

«Оптимальный возраст операции — возраст, близкий к климактерическому периоду: 45–55 лет», — поделился эксперт.

Пластический хирург подчеркнул, что «подтяжка лица» — это обширное понятие.

По его словам, такие операции можно проводить по разным методикам, в результате чего от каждой из процедур так же добиваются индивидуальных эффектов.