Хирург рассказал, что на самом деле помогает выглядеть моложе после 50 лет

После 50–60 лет помогают гормональная терапия, коллаген, аппаратная косметология и операции, сообщил РИАМО пластический хирург, действительный член РОПРЭХ, член комитета по здравоохранению ОП ЕАЭС Олег Снигирь.

«Что касается процедур, которые помогают людям сохранить лицо после 50–60 лет, это, конечно же, гормональная терапия. Не будем забывать, что гормонозаместительная терапия, применение гормона роста очень важны для людей, которые действительно хотят, скажем так, выглядеть как биохакеры, которые «взломали» свой возраст и демонстрируют внешность, не соответствующую возрасту», – сказал Снигирь.

Он добавил, что чаще всего это достигается с помощью применения гормональных препаратов.

«Также важны коллаген и все питательные вещества. Все должно быть в балансе, все должно поступать в организм с питанием и с помощью инъекций. Кроме того, используется аппаратная косметология для подтяжки и улучшения качества кожи. И, конечно же, пластические операции», – рассказал хирург.

Снигирь отметил, что подтяжки лица могут быть открытые, как эндоскопический лифтинг лица, или без операции, как SMAS-лифтинг.

SMAS-лифтинг — безоперационный метод подтяжки и повышения тонуса кожи лица и тела, для которого используется высокоинтенсивный сфокусированный ультразвук. Восстановление после операции проходит поэтапно и занимает от нескольких дней до нескольких недель.

