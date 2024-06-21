Хирург раскрыла, чем опасно удаление комков Биша

Хирург: лицо может в будущем выглядеть более изможденно при удалении комков Биша

Комки Биша являются своеобразными «подушечками», которые способствуют удержанию средней зоны лица в определенном положении под воздействием постоянного гравитационного птоза (состояние, при котором под воздействием силы земного притяжения кожа провисает, а контур и черты лица существенно изменяются). Поэтому их удаление может привести к негативным последствиям, сообщила РИАМО пластический хирург клиники DEGA Марина Четверикова.

Она пояснила, что комки Биша — это капсулированное скопление жировой ткани, которое находится под жевательной мышцей, чуть ниже уровня скул. Они есть у каждого человека, и в течение жизни они особо не меняются и остаются объемом 8-10 мл.

«Многие девушки прибегают к удалению комков Биша, стремясь добиться V-образного, более худого лица. Однако, несмотря на то, что их удаление действительно делает лицо более выразительным и очерчивает скулы, важно знать, что это может оказать негативное воздействие в будущем», — отметила хирург.

Четверикова рассказала, что так как комки Биша — опора для средней зоны лица, то с течением времени она может начать быстрее опускаться. Пока пациентка молодая и у нее есть запас подкожной жировой клетчатки, у нее сохраняется способность кожи поддерживать свою упругость и эластичность и без комочков Биша.

«Со временем подкожная жировая клетчатка уходит, ткани истончаются и начинают опускаться. Выглядит это не очень естественно, лицо обретает усталый и изможденный вид», — уточнила специалист.

По мнению хирурга, добиться эффекта V-образного лица и выраженных скул можно и без удаления комочков Биша. Например, в качестве альтернативы можно использовать эндоскопическую подтяжку средней зоны лица или перераспределение жира.

«В некоторых случаях, если есть показания, то можно переместить комки Биша в область носогубных складок или скуловую зону. Также в ряде случаев пациентам разрешается удаление комков, но только по показаниям. Все зависит от морфотипа и строения лица пациентки», — резюмировала Четверикова.