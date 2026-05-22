Хирург предупредил об осложнениях после пересадки волос в Турции

Клиники в России проводят до 150 повторных операций по пересадке волос в год

Хирург Владимир Орловский заявил, что дешевые пересадки волос в Турции часто оборачиваются осложнениями и повторными операциями в России, сообщает «Царьград» .

По словам врача, пациенты нередко возвращаются из-за границы с воспалениями, травмированной донорской зоной и неестественной линией роста волос. Проблемы становятся заметны через несколько месяцев, когда пересаженные луковицы не приживаются.

«В Турции процедуры часто делают не врачи, а иногда и вовсе люди без профильного образования», — рассказал хирург Владимир Орловский.

Он сравнил такой медицинский туризм с лотереей. Пациенты ориентируются на фото «до и после», не проверяя квалификацию специалиста. В качестве примера врач привел историю француза, которому пересадку на бороду провел бывший риелтор. В результате щетина выросла жесткой и торчащей в разные стороны, «волосами как у ежа».

Специалисты RTH уточнили, что в Турции работают и сильные клиники, однако риски связаны с дешевым массовым сегментом. По их данным, российские врачи ежегодно выполняют около 150 повторных процедур после «турецкого вояжа». В 90% случаев пациентов вводят в заблуждение относительно реального количества пересаженных волос.

Эксперты советуют оценивать опыт хирурга, число операций и используемые методики. Они также предупредили, что часть «успешных» фото создается нейросетями, поэтому важно изучать рекомендации и условия гарантий. Пересаженные волосы могут поседеть, но не должны выпадать.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.