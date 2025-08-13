Хирург объяснила, когда нельзя тянуть с операцией на бровях

В Сети периодически появляется информация о том, что россияне делают себе операции на бровях ради эстетики. Однако есть ситуации, когда оперативное вмешательство необходимо, чтобы сохранить человеку зрение. Пластический хирург высшей категории Любовь Сафонова сообщила РИАМО, что главная задача врача — правильно поставить диагноз, ведь на самом деле далеко не всегда нужны операции, и бывают случаи, когда ситуацию можно исправить другими косметологическими процедурами.

Чтобы понять, для чего люди делают операции на бровях, сначала нужно разобраться, для чего те вообще существуют в человеческом организме. Основная функция бровей — это не красота лица, а защита глаз от пота, который при их отсутствии будет попадать в глаза и раздражать слизистую. Брови — первый оплот защиты глаз, ресницы — второй, а веки — третий.

Также форма и подвижность бровей напрямую связаны с деятельностью мозга. Удивление — брови вверх, злость — вниз, концентрация — в центр. Все эти действия происходят непроизвольно, если только человек намеренно не контролирует мускулатуру лица. Таким образом, являясь невербальными передатчиками эмоций, перманентно опущенные вниз из-за структурных изменений лица брови будут вводить окружающих в заблуждение.

Какими должны быть брови?

Согласно анатомическим нормам, брови должны располагаться на уровне или немного выше края глазницы, в области так называемой надбровной дуги. Проверить правильное положение бровей можно самостоятельно. Достаточно прикоснуться пальцем под бровь — если вы чувствуете костную структуру, значит, все в порядке. Когда же палец погружается в глазницу, это может указывать на структурные изменения.

Важно помнить, что только квалифицированный медицинский специалист способен дать точную оценку состоянию и предложить соответствующее решение проблемы. Особое внимание следует обратить на асимметрию бровей, которая также может свидетельствовать о нарушениях.

Человеческое тело не обладает абсолютной симметрией, поэтому небольшие различия между бровями считаются нормальным явлением. Однако существенная разница в их положении может сигнализировать о проблемах.

Если одна бровь заметно выше или сильно смещена относительно другой, стоит выяснить причину такой асимметрии. Специалисты отмечают, что подобная деформация часто связана с мышечным тонусом. Факторы, влияющие на это состояние, разнообразны — от естественных особенностей строения черепа до различных неврологических отклонений.

Почему брови опускаются?

Сафонова рассказала, что постепенное опускание бровей вниз связано с естественным процессом, известным как гравитационная релокация. Согласно исследованиям, лицевая мускулатура функционирует как система противоборствующих сил.

На лице человека действуют две противоположные группы мышц. Одни из них, называемые депрессорами, отвечают за движение различных частей лица вниз, включая уголки рта, губы и брови. Другие, известные как леваторы, выполняют обратную функцию — поднимают лоб, веки и другие элементы лица.

В этом противостоянии, как утверждают специалисты, преимущество получают мышцы-депрессоры, которые действуют в союзе с силой тяжести. Они постепенно оттягивают вниз сухожильный шлем, что создает эффект, который часто описывают как «сползающее лицо». Брови, положение которых определяется работой лобных мышц-леваторов, не способны противостоять этому комбинированному воздействию и со временем смещаются вниз.

Ботокс-провокатор

В погоне за ровным лбом без «эффекта стиральной доски» женщины делают ботулинотерапию. Инъекции ботокса действительно помогают достичь желанного эффекта — но очень часто за ровный лоб расплачиваются брови, которые утрированно касаются ресниц.

«Дело в том, что лобные мышцы-леваторы (Musculus frontalis) расслабляются до такой степени, что более не способны держать брови на месте. И дело не в самом препарате, а в целесообразности и способе его введения. В ситуациях, когда брови опустились вместе с лицевой маской, а человек инстинктивно пытается их поднять и морщит лоб, делать ботокс нужно в комплексе с хирургическим лечением по подтяжке бровей», — пояснила специалист.

Когда не обойтись без операции на бровях?

Сафонова подчеркнула, что рекомендации к операции может дать только пластический хирург. В случаях, когда бровь достигает крайней точки, стоит задуматься о хирургическом вмешательстве, так как, помимо визуального эффекта «недовольного лица», опущение бровей может негативно влиять на зрение.

«Постоянное сокращение лобных мимических мышц может вызывать мигрени и в целом негативно сказываться на качестве жизни в сугубо медицинском контексте. Если же брови „съехали“ из-за слишком активной мимики или затяжного стресса, то имеет смысл прибегнуть к одной-двум сессиям ботулинотерапии и принимать решение по результатам», — рассказала пластический хирург.