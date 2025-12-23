Хирург назвал самые распространенные травмы у любителей спорта на льду

Хоккейные баталии на ледовой арене или фигурное катание для души могут обернуться не только зарядом позитива, но и визитом к хирургу. Травмы на льду — частое явление не только среди профессионалов в большом спорте, но и любителей. О том, какие повреждения можно получить в любительском спорте, сообщил РИАМО челюстно-лицевой хирург «СМ-Клиники» Артем Чумаков.

Травмы зубов и тканей лица в хоккее

«Контактные виды спорта на льду, даже среди любителей, часто сопряжены с травмами челюстно-лицевой области. Например, в хоккее передние зубы (боковые и центральные резцы) верхней челюсти первыми принимают на себя удар шайбой или клюшкой. На долю таких повреждений приходится почти 90% случаев. Самое распространенное место перелома зубов — область коронки, шейки или корня зуба. Эти переломы очень опасны и иногда имеют необратимые последствия для здоровья», — предупредил Чумаков.

Не меньшую угрозу представляют травмы мягких тканей лица. По словам хирурга, риски травмирования челюстно-лицевой области можно сократить в несколько раз, если игроки не будут пренебрегать собственной безопасностью, используя во время игры зубные капы и специальные щитки, полностью закрывающие лицо.

Переломы челюсти, порезы и спазмы в фигурном катании

Фигурное катание, особенно в паре, тоже отличается повышенным травматизмом. Это связано с тем, что партнеры часто исполняют на льду различные сложные поддержки.

«При выбросах и поддержках фигуристы обычно поднимают партнерш на высоту около двух метров. Одно неверное движение, и все может закончиться падением с переломом скуловой кости или нижней челюсти», — рассказал хирург.

Для фигуристов-любителей раны мягких тканей лица, полученные от пореза лезвием конька — тоже довольно частая ситуация. Они нередко приводят к нарастанию обширных гематом и получению открытых глубоких ран лица, спазму жевательных мышц, а впоследствии и к ограничению подвижности челюсти. Перечисленные патологии требуют незамедлительного хирургического лечения.

Как предотвратить и лечить травмы

Травмы лица в любительском спорте на льду обусловлены повышенными рисками сильных ударов или падений, их нельзя считать случайностью. Именно поэтому использование надежной экипировки — это не формальность, а лучший способ защитить собственное здоровье.

По словам Чумакова, возможности современной челюстно-лицевой хирургии позволяют успешно лечить пациентов даже с наиболее тяжелыми повреждениями.

«Сегодня мы используем мини-пластины, титановую фиксацию и микрохирургические техники, с помощью которых аккуратно собираем костные фрагменты и сохраняем анатомическую целостность поврежденной области. Благодаря таким методикам человек быстро восстанавливается и начинает снова нормально разговаривать и улыбаться без стеснения. Для спортсменов-любителей это шанс вновь выйти на лед и продолжить занятия без какого-либо физического дискомфорта», — резюмировал врач.

