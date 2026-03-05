Хирург Короткий перечислил риски при пластике лица

Пластический хирург Игорь Короткий рассказал о наиболее опасных осложнениях после операций на лице, включая тромбозы и повреждение тканей глаза, сообщает «Вечерняя Москва» .

Поводом для обсуждения стал случай жительницы Новосибирска, которая после круговой блефаропластики в частной клинике столкнулась с воспалением, поражением нерва и ухудшением зрения. Несмотря на реконструкцию века в федеральном медцентре, полностью восстановить глаз не удалось.

Игорь Короткий подчеркнул, что любая пластическая операция на лице связана с риском как местных, так и общих осложнений.

«Среди возможных рисков можно выделить тромбозы, тромбоэмболии, инфаркт миокарда, инсульт и другие серьезные состояния», — сказал он.

По словам врача, к частым осложнениям относятся гематомы, возникающие из-за нарушения свертываемости крови или перепадов давления. Особенно опасна ретробульбарная гематома, расположенная позади глазного яблока, поскольку она может привести к нарушению зрения.

Эксперт также указал на риск повреждения тканей и структур глаза во время вмешательства.

«Хирургическое вмешательство может стать причиной травмирования структуры глаза или окружающих тканей», — сообщил собеседник издания.

Кроме того, возможны индивидуальные аллергические реакции на анестетики и антисептики. По словам Короткого, тщательная подготовка, учет особенностей пациента и аккуратная техника снижают вероятность осложнений и повышают безопасность операций.

