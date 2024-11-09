Хирург Центральной медико-санитарной части № 21 получил премию «ПроДокторов»

Хирург-флеболог Центральной медико-санитарной части № 21 Казбек Низамиевич Казимагомедов занял первое место в премии «ПроДокторов» в рейтинге хирургов Москвы по мнению пациентов в 2024 году, обойдя почти 4000 специалистов.

Казбек Низамиевич работает в Электростали в Центральной медико-санитарной части № 21 больше года. Он проводит консультации, делает УЗИ вен, а также успешно применяет современные малоинвазивные методики лечения варикоза — лазерную, клеевую и механохимическую облитерации.

Казбек Низамиевич получил высшее образование. Он окончил Махачкалинскую медицинскую академию по специальности «Педиатрия» в 2014 году. Окончил интернатуру по детской хирургии в 2015 году и ординатуру по специальности «Общая хирургия» в 2018 году. А также проходил различные повышения квалификации и имеет сертификаты смежных специальностей.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.