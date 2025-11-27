Химиотерапия без выпадения волос: рекомендации онколога

У химиотерапии есть побочный эффект, которого боятся почти все пациенты: выпадение волос. Для многих, особенно пациенток с раком молочной железы, это настоящее психологическое испытание. Можно ли пройти курс «химии» и сохранить волосы, РИАМО сообщила врач-онколог «СМ-Клиника» Лиана Садыкова.

«Потеря волос, пусть даже временная, — серьезный стресс для любого человека. Мы воспринимаем волосы как часть своего облика, личности, самовыражения. Когда они начинают выпадать, человек сталкивается не только с физическими, но и с эмоциональными трудностями», — сказала Садыкова.

Главная причина алопеции при химиотерапии — действие самих препаратов. Цель лечения — подавить быстро делящиеся раковые клетки, но цитостатики воздействуют и на здоровые клетки, которые активно обновляются, в том числе на волосяные фолликулы.

Когда деление клеток в луковицах замедляется, волосы истончаются и выпадают. Комбинация нескольких химиопрепаратов может усилить этот побочный эффект. При этом не все лекарства вызывают полное облысение, уточняет врач.

Обычно первые признаки потери волос появляются через две–три недели после начала терапии. Волосы становятся ломкими, а кожа головы сильно шелушится. Постепенно выпадение усиливается, затрагивая не только волосы на голове, но и брови с ресницами. После завершения курса терапии волосы начинают отрастать вновь — чаще всего в течение полугода–года.

«Пациенты часто замечают, что отросшие волосы становятся другими — гуще, здоровее, иногда меняют цвет или структуру. Это связано с тем, что во время болезни и лечения организм проходит серьезную перестройку и она отражается на всем, включая волосы», — добавляет онколог.

Как сохранить волосы?

Сегодня у онкологов появились технологии, которые позволяют значительно уменьшить риск выпадения волос во время химиотерапии. Один из наиболее эффективных способов — использование хладошлема, или процедуры гипотермии кожи головы.

«Мы начинаем охлаждение головы пациента за полчаса до введения препаратов. Это снижает приток крови к волосяным луковицам и замедляет обмен веществ, благодаря чему цитостатики почти не попадают в клетки кожи головы», — объяснила Садыкова.

Процедура применяется во многих онкоцентрах в России и за рубежом и отличается хорошими результатами. По словам врача, использование хладошлема снижает риск выпадения волос на 90%, что помогает пациентам пройти полный курс лечения без тяжелой побочки.

«Мы видим, как пациенты, прошедшие химиотерапию с использованием хладошлема, не только сохраняют волосы, но и чувствуют себя намного лучше. А психологический комфорт во время лечения — это тоже важная часть выздоровления», — подчеркнула Садыкова.

