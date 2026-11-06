Химик назвал лекарства, которые нельзя перекладывать в таблетницу

Кандидат химических наук Алексей Панов предупредил: нитроглицерин, дабигатран и левотироксин могут потерять эффективность при хранении в таблетнице без видимых изменений, сообщает Life.ru .

Панов — доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА. По его словам, нитроглицерин при приступе стенокардии может не обеспечить нужного эффекта, если содержание действующего вещества снизится. Такие таблетки необходимо держать в упаковке производителя.

Капсулы с дабигатраном, препятствующим образованию тромбов, требуют защиты от влаги. Производители используют специальные флаконы или герметичные блистеры. Обычная таблетница не обеспечивает таких условий.

«Осторожность необходима и с препаратами левотироксина, применяемыми при недостаточной функции щитовидной железы. Это лекарственное вещество чувствительно к воздействию влаги и света, а дозировка таких препаратов измеряется в микрограммах», — пояснил химик.

Панов отметил, что при ежедневном приеме левотироксина важно соблюдать подобранную дозу: даже небольшое снижение содержания действующего вещества нежелательно. Требования к хранению зависят от препарата. Если инструкция предписывает оригинальную упаковку, нужно ее сохранять. При указаниях беречь от влаги или света возможность хранения в таблетнице лучше уточнить у фармацевта.

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