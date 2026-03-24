Халатность врача привела к асфиксии младенца при родах

Бывшего врача акушера-гинеколога обвиняют в причинении тяжкого вредя здоровья новорожденному. Халатность специалиста привела к асфиксии у ребенка, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Калужской области.

33-летняя женщина поступила в роддом Калуги с признаками родовой деятельности. У роженицы были все показания для проведения кесарева, однако врач не провел процедуру своевременно. В итоге у ребенка произошла асфиксия, которая привела к тяжелым последствиям для его здоровья.

Следователи провели все необходимые экспертизы, допросили свидетелей, проанализировали документацию и нашли связь между халатными действиями врача и тяжелыми последствиями для здоровья ребенка.

Медработнику предъявили обвинение по ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей). Дело направили в суд.

