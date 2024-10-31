Губернатор Воробьев рассказал, как в Подмосковье поддерживают врачей

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В Подмосковье работают 56 подстанций скорой медицинской помощи и 87 постов СМП. В 2024 году открылись подстанция в Ногинске, пост в Люберцах, а в 2023-м – подстанции в Солнечногорске, Видном и Кашире, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

В 2025 году планируется возведение Сухаревской подстанции в Мытищах, поста СМП в селе Поречье под Можайском. Помимо этого, появятся подстанции в Сергиевом Посаде, в Михневе городского округа Ступино, отметил Воробьев.

Работу скорой помощи в Подмосковье обеспечивают 700 докторов. Также им помогают 3,9 тыс. средних медработников, подчеркнул губернатор.

«Знаю, что работа напряженная, трудная, поэтому стараемся максимально поддерживать наших медиков», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

Для этого были созданы специальные меры соцподдержки. Среди них — социальная ипотека, доплаты для начинающих врачей, программы «Земский врач/Земский фельдшер». Также докторам компенсируют часть стоимости найма квартиры. Благодаря этому получается привлекать в сферу больше сотрудников, отметил губернатор.

Регион также оформляет целевые договоры с двумя образовательными учреждениями — Московским областным медколледжем № 1 и МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

По словам главы Подмосковья, докторам нужно регулярно совершенствовать собственные навыки. Для этого на базе Красногорской подстанции СМП работает Центр симуляционного обучения. Там трудятся сертифицированные Российским национальным советом по реанимации сотрудники.

«Здесь работники скорых могут отрабатывать и улучшать свои навыки по оказанию экстренной помощи в критических ситуациях», — добавил Воробьев.

В 2024 году в Центре симуляционного обучения знания получили 2,5 тыс. врачей Московской области.