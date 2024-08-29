Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о пятилетнем юбилее детского хосписа
Фото - © Telegram-канал Губернатора Московской области Андрея Воробьева
Хоспису для детей в Московской области исполняется пять лет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Воробьев.
На протяжении пяти лет в больнице оказали помощь тысячам детей, которым нужен особый уход. Губернатор отметил, что хоспис стал единственный центром паллиативной помощи для детей в Московской области.
Воробьев поблагодарил сотрудников центра за работу. Он отметил, что команда больницы дарит радость, внимание, заботу, надежду и теплоту юным пациентам.
Также губернатор пожелал большое количество добрых дел и детских улыбок.
Ранее Воробьев сообщил, что на завершающей стадии сдачи в эксплуатацию находится детский госпиталь в Красногорске. Он напомнил, что больница построена за три с небольшим года.
«Это первый детский госпиталь, в котором будут проводить по всем основным профилям детских заболеваний самые технологичные операции», — отметил губернатор Подмосковья.