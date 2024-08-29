Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о пятилетнем юбилее детского хосписа

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Губернатор Воробьев: первому детскому хоспису в Подмосковье исполнилось 5 лет

Хоспису для детей в Московской области исполняется пять лет. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Андрей Воробьев.

На протяжении пяти лет в больнице оказали помощь тысячам детей, которым нужен особый уход. Губернатор отметил, что хоспис стал единственный центром паллиативной помощи для детей в Московской области.

Воробьев поблагодарил сотрудников центра за работу. Он отметил, что команда больницы дарит радость, внимание, заботу, надежду и теплоту юным пациентам.

Также губернатор пожелал большое количество добрых дел и детских улыбок.

Ранее Воробьев сообщил, что на завершающей стадии сдачи в эксплуатацию находится детский госпиталь в Красногорске. Он напомнил, что больница построена за три с небольшим года.

«Это первый детский госпиталь, в котором будут проводить по всем основным профилям детских заболеваний самые технологичные операции», — отметил губернатор Подмосковья.