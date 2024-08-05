Губернатор Подмосковья: детский госпиталь в Красногорске почти готов

На завершающей стадии сдачи в эксплуатацию находится детский госпиталь в Красногорске, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сегодня многие как раз в данный момент находятся там для того, чтобы сделать все в части строительной готовности, запуска, не просто установки, а запуска медицинского оборудования — оно сложное. И, конечно, набора всех врачей и среднего медицинского персонала», — сказал Воробьев во время совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он напомнил, что этот госпиталь построен за три с небольшим года.

«Это первый детский госпиталь, в котором будут проводить по всем основным профилям детских заболеваний самые технологичные операции», — отметил губернатор.

Первый камень в основание детского центра в 2021 году заложили губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, зампред правительства РФ Татьяна Голикова и известный хирург, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль.

В больнице расположится 14 стационарных отделений, 48 коек реанимации, 23 операционных, консультационно-диагностический центр на 300 посещений в смену, симуляционный центр, где персонал будет совершенствовать свои знания на новейшем оборудовании. Общая мощность госпиталя — 420 коек.