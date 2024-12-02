Губернатор Оренбургской области рассказал о развитии системы здравоохранения

По словам главы Оренбургской области, в 2024 году профилактические медосмотры прошли более миллиона жителей. Он считает, что это показатель доступности региональной медицины и работы по вовлечению населения к заботе о своем здоровье. Диспансеризацию можно пройти даже на рабочих местах.

Паслер отметил, что, помимо детской больницы в Орске, открылся и новый современный онкодиспансер, и областная инфекционная больница. Также за 5 лет в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Оренбуржье было отремонтировано свыше 50% медицинских учреждений, и регион лидирует по этому показателю в Приволжском федеральном округе. В течение 5 лет в Оренбургской области ввели в эксплуатацию 133 новых объекта здравоохранения и отремонтировали 729 медучреждений, из которых 324 — ФАПы в сельской местности.

Губернатор добавил, что в регионе ведется активная подготовка кадров и реализуется региональная поддержка врачей. Более того, для эффективности медпомощи в селах был разработан проект «Помощник фельдшера».

«Мы должны реализовать принцип „дойти до каждого“, хотя в нашей области — это не самая простая задача. Регион имеет протяженность более 750 км, высокую долю сельского населения — 40%, а плотность проживания в два раза ниже, чем в среднем по России. Запрос жителей малых населенных пунктов к власти — несмотря на все сложности иметь своего доверенного медика. Именно для решения этой задачи в Оренбуржье в последние три года реализуется проект „Помощник фельдшера“», — пояснил Паслер.

Также в Оренбуржье реализуют еще один проект — «Берды», куда привлекаются студенты-медики.

Стоит отметить, что проект по коррекции биологического возраста является необычным и экспериментальным. Его цель — переосмыслить функции центров здоровья, которые должны включать в себя быструю диагностику факторов риска, постоянное наблюдение, обучение здоровым привычкам и мотивацию для отказа от пагубных привычек.

Также жителей региона привлекают к тому, чтобы следить за своим здоровьем, с помощью геймификации, а именно мобильного сервиса «Я шагаю!», где можно отслеживать свою активность, принимать участие в спортивных мероприятиях и многое другое, получая за это баллы, которые можно обменивать на подарки.

Кроме того, в Оренбургской области было построено 39 спортобъектов и 105 игровых площадок, комплексов для сдачи норм ГТО.

Наконец, регион стал одним из первых, что создал единую систему мониторинга атмосферного воздуха в режиме реального времени.