«Говорили, не проживет и года»: мама ребенка-«бабочки» о том, как ждали препарат

В России впервые применили препарат от буллезного эпидермолиза, лечение получил 15-летний Иван из подмосковного Чехова. Его мама Елена Ивановна рассказала корреспонденту РИАМО, как спустя долгие годы удалось первыми получить долгожданное лекарство.

«Мы просто в шоке! Это настоящее чудо! Когда он родился, нам вообще сказали, что он не проживет больше года. И вот спустя 15 лет мы дожили до лекарства, которое, надеюсь, нам поможет. Мы, получается, единственная страна, помимо Америки, в которой этот препарат применяется», — заявила женщина.

Она добавила, что ее сын после процедуры еще больше приободрился, хоть он и так очень активный мальчик. Сейчас Иван учится в 7 классе, а когда вырастет, то хочет быть водителем скорой помощи.

В четверг в КДЦ НИКИ детства Минздрава Московской области Ивану на пораженные участки тела нанесли специальный препарат, который применяется для лечения буллезного эпидермолиза. При этом недуге кожа становится очень хрупкой. От малейшего повреждения появляются пузыри, язвы, которые не могут зажить, и процесс повторяется.

Применения нового дорогостоящего препарата, закупаемого президентским фондом «Круг Добра», сделало возможным полноценное лечение таких пациентов-«бабочек».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.