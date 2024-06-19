Госпиталь ветеранов войн Подмосковья более 40 лет оказывает помощь пациентам

Основным принципом работы отделения является дифференцированный подход к средствам и методам восстановительного лечения различных контингентов больных, комплексность и адекватность реабилитационных мероприятий по всем основным направлениям клинической медицины. На основании клинической картины, данных проведенных инструментальных и лабораторных исследований врачами отделения составляется индивидуальная программа восстановительного лечения больного и ее осуществление с использованием всех имеющихся в отделении немедикаментозных методов восстановительного лечения.

Широкое применение в комплексе восстановительного лечения находит столь любимый и приятный для большинства пациентов метод, как массаж. В отделении используются различные виды массажа: классический лечебный массаж, вакуумный массаж (пневмомассаж), лимфодренажный массаж. В общем комплексе реабилитационных мероприятий нашел свое место и такой современный метод, как кинезиотейпирование — это способ лечения, подразумевающий наложение специального эластичного пластыря (кинезиотейпа) на участки тела. Такой кинезиотейп улучшает кровообращение, снижает болевые ощущения и способствует интенсивному заживлению травмы. Методы лечебной физкультуры занимают в комплексе восстановительного лечения одно из ведущих мест, так как физическая реабилитация является важной составляющей всего комплекса реабилитации. Именно поэтому большое внимание в отделении уделяется различным вариантам лечения движением под контролем опытных инструкторов ЛФК.

«Коллектив отделения восстановительного лечения использует в своей работе широкий комплекс имеющихся средств и методов лечения для максимального восстановления и компенсации нарушенных функций пациентов в результате болезни, усиления компенсаторных механизмов, увеличения резервных способностей организма, профилактики осложнений, связанных со сниженной двигательной активностью, увеличения переносимости физических нагрузок и функционального состояния организма в целом и, как следствие, улучшения качества жизни наших пациентов», — сказала заведующая отделением восстановительного лечения Московского областного госпиталя для ветеранов войн Татьяна Иванова.

По вопросам госпитализации нужно обращаться в отдел госпитализации по телефону: +7 (499) 670-93-32. Номер контакт-центра: +7 499 670-92-92, доб. 178. Отделение восстановительного лечения Московского областного госпиталя для ветеранов войн находится по адресу: 141551, Московская область, г. о. Солнечногорск, п. Жилино, стр. Г/1.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.