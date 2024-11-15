Госдуму призвали ужесточить требования для вазэктомии и стерилизации

Она направила соответствующее обращение председателю Комитета Госдумы по охране здоровья Бадме Башанкаеву, первому заместителю председателя комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяне Буцкой и вице-спикеру Госдумы Анне Кузнецовой.

Волынец отметила существующую демографическую проблему в России и подчеркнула важность защиты репродуктивного здоровья граждан. Она указала, что в настоящее время стерилизация или вазэктомия разрешены только для женщин и мужчин старше 35 лет или имеющих как минимум двоих детей. Однако, при наличии медицинских показаний и согласия пациента, операции можно проводить независимо от возраста и количества детей.

По словам омбудсмена, за последние годы в России увеличилось число людей, принимающих решение о таких процедурах. В 2010 году 33,4 тысячи женщин в возрасте 15–49 лет прошли стерилизацию, а к 2019 году это число возросло до 40,4 тысячи, достигнув 44,6 тысячи в 2022 году. При этом Росстат не предоставляет данных о количестве вазэктомий. Она призвала учитывать серьезные недостатки этих процедур, основным из которых является необратимость — мужчина не сможет стать биологическим отцом после операции.

«С учетом сложной демографической ситуации в России, прошу инициировать внесение изменений в статью 57 от 21.11.2011 № 323-ФЗ „Об основах охраны здоровья граждан в РФ“, предусматривающих увеличение возраста до 40 лет и наличие трех детей для граждан изъявивших желание на проведение медицинской стерилизации/вазэктомии», — отметила Волынец в своем обращении.